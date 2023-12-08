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Майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни продовжують імпортувати російський арктичний скраплений природний газ у рекордних обсягах.

Про це йдеться в звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та коаліції Business4Ukraine.

"На відміну від Сполучених Штатів, ЄС досі не вводив жодних санкцій щодо імпорту СПГ. У результаті ЄС залишається пунктом призначення для 50 відсотків російського експорту СПГ та щомісяця надсилає до РФ понад 1 мільярд доларів", - наголошується у звіті.

Експерти детально описали, як СПГ тепер став основним російським викопним паливом, яке закуповує ЄС.

Новий аналіз розповсюдження російського викопного палива показав триваючий і невпинний імпорт скрапленого природного газу (СПГ) країнами ЄС.

"Росія відчула сплеск доходів від експорту СПГ, особливо тому, що її СПГ залишається без санкцій ЄС. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС", – йдеться у звіті.

Покупцями російського СПГ є до десятка європейських країн. Але ключовими імпортерами є Бельгія, Іспанія та Франція, на які разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців.

"Порти ЄС отримують понад 200 партій з російського заводу Ямал СПГ на рік. Обсяг імпортованого СПГ зараз настільки значний, що перевершив інші види російського викопного палива", - наголошується в звіті.

СПГ виробляється на Ямальському заводі, розташованому в російській Арктиці.

І завдяки другому проєкту Arctic LNG 2, який планується запустити найближчими тижнями, імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.
ForUm

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