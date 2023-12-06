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Російські терористичні війська стежать за інформацією про переміщення українських військовослужбовців та цивільного населення, тому масові заходи чи зібрання можуть стати ціллю для окупантів, особливо у дні свят. Про це у своєму Facebook-акаунті попереджає Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом) у вівторок, 5 грудня.

У ЗСУ закликали українців напередодні та під час зимових свят дотримуватись усіх обмежень щодо проведення масових заходів, особливо в районах виконання бойових завдань.

"Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань", - сказано у повідомленні.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.
ForUm

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