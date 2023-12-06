БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ, передають Українськi Новини.

Детективи викрили групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок.

Фальсифікат виготовляли на території Києва та Київської області, зокрема в національному парку "Межигір’я".

Для масового виробництва та фасування кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовували спецобладнання.

БЕБ провело обшуки на складах у приміщеннях на території "Межигір’я" та знайшли лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо.

За результатами обшуків вилучили 5 автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції.

Вилучили близько 200 тонн контрафактної продукції, сировини для її виготовлення і пакувальних засобів.

Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в Межигір’ї використовувало електроенергію Національного парку.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікованої продукції.

Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків.