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Метеорологічна зима у столиці розпочалася раніше, ніж зазвичай, – 19 листопада.

Про це повідомляє обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату".

Метеорологи підбили також підсумки календарної осені у Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.

Цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці. Було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах.

Всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 3,9°С.

Найхолодніше календарної осені 2023 року у Києві було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1°С.

За вересень – листопад  у Києві випало 172 мм опадів, що дорівнює 115 % кліматичної норми.

 
ForUm

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