Качество сна человека напрямую зависит от матраса. Хорошее основание обеспечит полноценную опору для позвоночника и зафиксирует его в физиологически правильном положении. Когда все изгибы точно повторяются, мышцы спины не напрягаются, в итоге спящий может полноценно расслабиться и выспаться.

При выборе матраса врачи рекомендуют обращать внимание на модели с ортопедическими свойствами. Они полезны для здоровья как взрослого, так и ребенка, отлично подходят для регулярного сна. Производители выпускают такие модели с разными видами пружинных блоков – стоит разобраться, чем они отличаются.

Что такое Боннель и когда его стоит выбрать

Так называется механизм, в котором все элементы прочно соединены между собой и функционируют вместе. Такие матрасы для кровати продаются в интернет-магазине Amebli в широком ассортименте для пользователей разной комплекции и веса. Зависимый пружинный блок также востребован при производстве диванов и другой мягкой мебели. Заводские элементы внешне напоминают спирали, их переплетают между собой стальной проволокой.

Блок Bonnel называют зависимым потому, что все пружины в нем скреплены между собой, и когда сгибается одна, ее движение повторяют и остальные. Готовую систему после переплетения крепят к металлической раме, она придает изделию окончательную форму. Такой матрас работает как единая система, равномерно распределяет нагрузку по поверхности и служит долго.

Это оптимальный вариант для односпального матраса, особенно рассчитанного на человека с большим весом. Все витки зависимого блока хорошо держатся вместе и отличаются ортопедическими свойствами. В качестве прослойки производители используют разные материалы, например, натуральный или синтетический латекс, кокосовую койру, термовойлок и другие. Изделия на основе Боннель привлекают доступной стоимостью.

Что представляет собой независимый блок Покет Спринг

Зависимые модели удобны и стоят недорого, но нравятся не всем. Такой вариант нельзя назвать лучшим выбором для пары, ведь когда один будет поворачиваться, второй почувствует каждое движение. В итоге возникает дискомфорт, не всегда получается нормально уснуть. Из-за деформации пружин Боннель слишком быстро проседает и приходит в негодность.

Для двоих большим спросом здесь https://amebli.com.ua/ru/pruzhinnye-matrasy/ пользуются пружинные матрасы Pocket Spring. Так называются модели с независимым блоком, где каждая пружина работает отдельно от остальных. Все элементы основания упакованы в специальные тканевые чехлы, отличаются цилиндрической формой и имеют разные показатели упругости. Между собой сшиваются только мешочки, а не пружины, в которых они находятся.

Pocket Spring сочетает в себе такие преимущества:

для изготовления используют пружины меньшего диаметра, чем в блоке Боннель. Для них используют больше витков, что позволяет добиться определенного параметра жесткости и усилить ортопедический эффект;

пружины не контактируют с соседними. Деформацию выдерживает только тот элемент, на который воздействует тело лежащего;

более правильное и равномерное распределение веса человека по всей поверхности;

удобное применение для двоих, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и более эффективной профилактики;

отсутствие неприятного скрипа за счет того, что каждая пружина находится в отдельном кармашке.

Перед покупкой матраса с блоком Покет Спринг важно помнить, что он требует аккуратного применения. Прыгать на нем категорически нельзя, это может привести к разрыву чехла вокруг пружины.