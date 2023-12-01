Європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявляє, що пропозицію Європейської комісії підтримати Україну кредитами й грантами на суму EUR50 млрд протягом наступних чотирьох років ніхто не заперечує, повідомляє Sky News.

"Головне - це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за величиною", - сказав Ган на брифінгу в четвер.

Видання зазначає, що уряди ЄС сперечаються щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як комісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти в загальний бюджет, більша частина яких призначена для України.

Як повідомлялося, Єврокомісія 20 червня запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько EUR50 млрд, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 рр.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна вимагає від нас надзвичайної гнучкості". За її словами, загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже сягнула EUR30 млрд, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.