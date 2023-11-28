Увечері 28 листопада відновився пропуск вантажівок та автобусів у пункті "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Станом на 18:30 електропостачання в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено.

Пропуск автобусів та вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі".

За даними прикордонників, у черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд - 50. Черги з автобусів – відсутні.

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.