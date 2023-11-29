Протягом жовтня-листопада 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено ще чотири стандарти Організації Північноатлантичного договору (НАТО), серед них повітряні та космічні операції. Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram, передають Українськi Новини.

Серед запроваджених останнім часом стандартів НАТО:

"Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах);

"Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій);

"Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії);

"Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій).

Зазначається, що наразі в Міноборони та ЗСУ запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти НАТО); 106 – так званих "ініціативних", що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом в Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено чверть від загальної кількості (24,6%).