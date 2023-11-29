Антибіотикорезистентність стає проблемою під час лікування поранених бійців, констатує Міністерство охорони здоров'я.

"На жаль, уже на сьогодні деякі поранені бійці мають інфекційні ускладнення, спричинені збудниками, які нечутливі до цих препаратів у понад 75%, а в деяких випадках — до 100%", - повідомляє відомство на своєму сайті за підсумками обговорення цієї проблеми на зустрічі керівництва МОЗ із командуванням медичних сил ЗСУ і Центру громадського здоров'я з волонтерськими організаціями та представниками громадянського суспільства.

МОЗ, зокрема, констатує вкрай важку ситуацію з резистентністю госпітальних штамів бактерій до цефтріаксону та левофлоксацину.

"Проблема антибіотикорезистентності досягла критичного рівня. Сталося це, зокрема, через надмірне і нераціональне використання антибіотиків із профілактичною та лікувальною метою (особливо під час пандемії COVID-19), самостійний прийом антибактеріальних препаратів (без призначення лікаря), неможливість дотримання мінімальних гігієнічних вимог на прифронтових територіях, перенавантаженість медичної системи", - наголошує МОЗ.

При цьому відомство зазначило, що окремою проблемою стало неконтрольоване надходження та застосування антибактеріальних препаратів, які потрапили в Україну з гуманітарною допомогою.

МОЗ зазначає, що було розроблено основні рекомендації щодо подальшої боротьби з антибіотикорезистентністю під час лікування поранених.

Серед рекомендацій, зокрема, посилення контролю за застосуванням антибактеріальних препаратів для емпіричного лікування та профілактики інфекційних ускладнень і допомога баклабораторіям витратними матеріалами для визначення чутливості виділених збудників до антибіотиків.

Крім цього, рекомендується посилити інфекційний контроль, що передбачає дотримання гігієни рук, використання засобів індивідуального захисту, очищення та дезінфекцію поверхонь, стерилізацію інструментів тощо.