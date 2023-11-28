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Циклон, який спричинив снігопади й перемети 26-27 листопада в низці областей, вже покидає територію України, проте вже у вівторок, 28 листопада, ввечері із південного заходу рухатиметься новий циклон, який принесе опади практично по всій території України. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook, передають Українськi Новини.

"У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях буде переважно сніг і температура повітря становитиме вдень та вночі 0-6 градусів морозу. У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході – дощі", - розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха.

У Києві може пройти дощ і мокрий сніг.

Значного зниження температури до "тріскучих" морозів найближчим часом не передбачається. Навпаки, на півдні повітря може прогрітися до +10°.
ForUm

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