Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки спростувало інформацію видання The Washington Post про спільні з Росією плани з будівництва підводного тунелю з РФ до тимчасово окупованого Криму, назвавши її безпідставною.

"Це повідомлення (про плани будівництва тунелю - ред.) позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - заявив офіційний представник МЗС КНР Вань Веньбінь у понеділок на брифінгу, стенограма якого опублікована на сайті відомства.

Як повідомлялося, видання The Washington Post 24 листопада з посиланням на перехоплені електронні листи, які йому надали анонімні джерела в українських спецслужбах, повідомило, що наприкінці жовтня російські та китайські бізнесмени, пов'язані з владою обох країн, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю з РФ до тимчасово окупованого Криму. Таким чином, планувалося створення захищеного від українських атак маршруту, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому, видання стверджувало, що перевірило справжність листів за зазначеними в них реєстраційними документами компаній. Ті, за словами авторів матеріалу, свідчили про те, що в Криму вже створено російсько-китайський "консорціум" і проведено кілька зустрічей із делегатами з КНР, які, зі свого боку, зацікавлені в проєкті. Йшлося, зокрема, про китайську компанію зі спорудження залізниць (CRCC).

У матеріалі також повідомлялося про те, що представники компанії відмовилися від коментарів журналістам.

Офіційний Пекін, своєю чергою, визнає кримський півострів територією України.