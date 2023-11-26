У зв'язку з очікуваним різким погіршенням погоди комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної військової адміністрації ухвалила рішення про переведення шкіл на дистанційний режим у понеділок, 27 листопада, дитсадки працюватимуть у звичайному режимі, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений. Дбаємо про жителів області заздалегідь. Щоб не спричинити колапс на автошляхах і дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги", - ідеться в повідомленні ОВА.

Адміністрація звертається з проханням до жителів перечекати, за можливості, негоду вдома.