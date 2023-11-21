Російська тактична авіація протягом дня й увечері завдала ракетних ударів із використанням ракет типу Х-31П, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони. На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що люди не постраждали.