Російська тактична авіація протягом дня й увечері завдала ракетних ударів із використанням ракет типу Х-31П, повідомляє командування Сил оборони півдня України.
"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони. На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що люди не постраждали.
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