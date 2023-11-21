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Уряд Японії передав МВС України 40 автомобілів і спеціальне обладнання, яке допоможе в розмінуванні територій, що постраждали від військової агресії РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Практично щомісяця уряд Японії передає нам технічне обладнання, автомобільну техніку, машини розмінування для якнайшвидшого очищення наших територій і водойм", - сказав Клименко в понеділок під час церемонії передання міжнародної технічної допомоги в Києві.

Він зазначив, що Україна планує до кінця наступного року підготувати 5 тис. саперів і піротехніків, одночасно з підготовкою необхідне оснащення військовослужбовців і рятувальників, які опікуються розмінуванням, автомобільним і спеціальним транспортом та обладнанням.

"Тому сьогодні ці 40 автомобілів і відповідне обладнання, надане урядом Японії... забезпечить нам широту і швидкість розмінування наших територій", - наголосив Клименко.

Очільник МВС додав, що уряд Японії передає обладнання Україні не тільки безпосередньо, а й через низку організацій, зокрема ООН.

У понеділок японська делегація передала 40 автомобілів, 50 металодетекторів, 150 контейнерів, рідину для вогнегасіння.
ForUm

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