Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про формування спільних сил для знешкодження мін, що потрапляють у Чорне море через агресію Росії в Україні, повідомив Bloomberg із посиланням на власні джерела в урядах цих країн.

Згідно з повідомленням, деталі цієї угоди обговорюватимуть на зустрічі заступників міністрів оборони трьох країн в Анкарі 22 листопада. Водночас, залишається не з'ясованим питання чи буде підписано остаточну угоду після дводенної зустрічі, пише "Інтерфакс-Україна".

Зустріч політиків відбудеться через кілька днів після того, як головнокомандувач ВМС Туреччини Ерджумент Татліоглу висловив незгоду з присутністю в Чорному морі ВМС інших союзників із НАТО, включно зі США. Він заявив, що це може ще більше посилити напруженість у регіоні.

"У разі успіху мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але будуть першою масштабною спільною акцією чорноморських союзників від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - наголосило агентство.