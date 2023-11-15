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Уряд України затвердив нові правила продажу заарештованого майна Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), згідно з якими вони здійснюються виключно на електронній платформі Prozorro, а також можуть відбуватися за кордоном.

"Ініційовані АРМА норми відкривають можливість розпочати процедури з продажу 92-метрової яхти Royal Romance, яка належить родині Віктора Медведчука та перебуває в Хорватії", - ідеться в пресрелізі АРМА у вівторок.

Згідно з ним, відповідні зміни уряд вніс до своїх постанов №719 і №558 у вівторок.

"Ухвалення історичних змін по суті дасть змогу повернути довіру до конкурсів із реалізації заарештованих активів, а отже, прискорити темпи наповнення державного бюджету в умовах війни", - наводиться в повідомленні коментар голови АРМА Олени Думи. За її словами, нові правила продажу - прозорі, справедливі та конкурентні.

Агентство нагадало, що за ухвалою Личаківського районного суду Львова яхта Медведчука 11 квітня 2022 року була передана в управління АРМА для її реалізації. Протягом року Агентство шукало механізми вирішення питання управління майном, яке перебуває за межами країни. Згідно з релізом, вартість яхти орієнтовно оцінюють у $200 млн.

 
ForUm

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