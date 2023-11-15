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Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда"

"Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.

У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.

Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.

 
ForUm

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