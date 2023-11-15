Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда".

"Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.

У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.

Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.