Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда".
"Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.
У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.
Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом