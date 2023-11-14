Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель не відкидає, що для досягнення мети поставити Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року, боєприпаси, вироблені в ЄС для експорту до третіх країн, буде перенаправлено в Україну.

У понеділок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, Боррель підтвердив, що ЄС продовжує ставити за мету поставити Україні визначену кількість боєприпасів.

Він нагадав, що цієї мети ЄС "намагається досягти трьома шляхами". Серед них Високий представник вказав на вже поставлені 300 тис. боєприпасів з існуючих запасів. Наразі в ЄС нарощують виробничі потужності.

"Ми продовжуємо переслідувати цю мету. Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як швидко будуть виконані контракти... Європа також експортує певну кількість своєї продукції: з цього, що ми виробляємо, ми експортуємо до третіх країн. І одне з рішень може бути перенаправити цей експорт Україні", - не виключає Боррель.