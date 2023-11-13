Cлужба безпеки України та ДБР зібрали докази державної зради з боку депутата Верховної Ради Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Про це Українським Новинам повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу Збройних сил Оосії (відоме як ГРУ).

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ.

За даними СБУ, фінансування мережі сягало понад 10 млн доларів.

У межах досудового розслідування задокументовано, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави.

Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик, який мав позивний "Птичка" і зараз ховається від правосуддя за кордоном.

Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь Кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

На підставі зібраних доказів, генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання Дубінському запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.