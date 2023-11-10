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У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами ГУР МО було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки РФ. Йдеться про катери проекту 11770 ( класу "Серна"). Спецоперацію вдалось реалізувати завдяки підтримці з боку платформи United24. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Малі десантні катери класу "Серна" держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована!" - наголошують в ГУР.

 
ForUm

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