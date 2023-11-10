Якщо ви не проти спойлерів, то ось він: не можна викидати POD-систему чи одноразовий вейп. Для них є спеціальна утилізація. А магазин https://vandalvape.com.ua/, один із провідних у галузі засобів для паріння, допоможе вам правильно позбавитися непотрібних приладів.

Якої шкоди завдають вейпи довкіллю

Пристрій електронної сигарети містить декілька деталей, що не можна за жодних умов викидати на звичайні звалища. Шкідливі речовини потрапляють з часом у ґрунт, воду й повітря. А далі вони потрапляють до організму людини.

Наприклад, кадмій і ртуть, що містяться в акумуляторах, негативно впливають на роботу нервової системи, нирок тощо. Шкідливими будуть ці відходи й для тварин.

Тож у структурі вейпу є два елементи, що є небезпечними:

акумулятор із токсичними речовинами в ньому;

пластик із полімерним складом, який розкладається у ґрунті більше як половину тисячоліття.

Якщо ви просто викидаєте вейп до загального смітника, то робите свій вклад у погіршення екології. Проте ви можете піти іншим шляхом — захистити природу від шкідливих наслідків. Для цього є спеціальна утилізація.

Як утилізують вейпи?

Усе, що вам треба зробити для утилізації ПОД-системи, — віднести її до спеціальної локації. Це можуть бути пункти збору й перероблювання в вашому місті. Також спеціальні куточки організовані для цього в магазинах Vandal Vape. Ви можете принести неробочий вейп туди.

Саме Vandal Vape вигадав свій спосіб використання зданих вейпів. Їх надсилають волонтерам до Тернополя. Далі пристрої розбирають. Непотрібні деталі відправляють на вторинну сировину чи на утилізацію. Але головна частина тут — акумулятор. З них роблять саморобні повербанки для бійців ЗСУ.

Щоб зробити один зарядний пристрій на фронт, треба об’єднати 10-20 батарей від одноразових вейпів. Завдяки саморобним акумуляторам можна заряджати пристрої, які потрібні військовим у польових умовах.

Отже, ви можете здати свій вейп до магазину Vandal Vape. Цим ви розв’язуєте одразу дві проблеми: глобальну екологічну й локальну на фронті.