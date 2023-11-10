Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі Єдиний реєстр військовозобов'язаних наповнений даними на 90%.

"Наразі Єдиний реєстр військовозобов'язаних (електронний) наповнений даними на приблизно 90%. Це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону в четвер.

Він пояснив, що коли військовозобов'язаний з'являється в ТЦК і СП, дані про людину вже можуть бути там отримані.

"Але поки що немає, на жаль, синхронізації з іншими державними реєстрами. Це дало б змогу військовозобов'язаним самим не приходити до ТЦК, а їхні дані автоматично синхронізувалися та оновлювалися", - розповіли в ЗСУ.

8 листопада Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, що передбачає створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних.