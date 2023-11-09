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У Вінницькій області станом на 8 листопада лабораторно підтверджено 255 випадків захворювання на гепатит А, всього було зафіксовано 299 випадків захворювання, з них 38 – у дітей, за останню добу виявлено п'ять нових випадків, про це у середу повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Фейсбук.

Як повідомляє ЦКПХ, наразі 32 пацієнти перебувають на лікуванні у стаціонарах.

Центр також повідомляє, що в ході епідеміологічного розслідування не було виявлено жодного загального вогнища зараження, проте робота з виявлення вогнищ можливого розповсюдження інфекції продовжується. Також тривають роботи з дезінфекції в осередках захворювання і превентивна дезінфекція у громадських місцях.

На території області вакциновано від гепатиту А 666 осіб, у тому числі 618 медиків та 48 контактних осіб, рідних та близьких пацієнтів із підтвердженим діагнозом.

Також у середу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами повідомив, що спалах гепатиту А у Вінницькій області локалізовано та високо оцінив ефективність інституту центрів з контролю та профілактики хвороб.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що станом на 6 листопада поодинокі випадки гепатиту А були зафіксовані також у Тернопільській (один), Закарпатській (11), Дніпропетровській (три), Івано-Франківській (12) областях.

2022 року в Україні було зафіксовано 281 випадок гепатиту А.
ForUm

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