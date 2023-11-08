Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ), включно з газом іноземних трейдерів, становлять понад 16 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, передають Українськi Новини.

Станом на 3 листопада обсяг газу від іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання газу в українських підземних сховищах, становив 2,5 млрд куб. м.

Таким чином, орієнтовні запаси українського газу в ПСГ становлять понад 13,5 млрд куб. м., що на 7,5% менше, ніж на аналогічну дату 2022 року (14,6 млрд куб. м).