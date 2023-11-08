Демократи в Сенаті США у вівторок заблокували спробу республіканців домогтися швидкого схвалення законопроекту про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, повідомляє Reuters.

Зазначається, що законопроєкт був ухвалений Палатою представників минулого тижня, але не передбачав допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії.

Демократи наголосили на важливості надання підтримки Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів і грошей для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Усі ці пункти були в запиті на фінансування в розмірі $106 млрд, який президент США Джо Байден направив до Конгресу минулого місяця.