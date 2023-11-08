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Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США у вівторок тимчасово зупинило експорт 3 компаній, обвинувачених у постачанні електроніки подвійного призначення до РФ, яка використовується для військових потреб, повідомляє Голос Америки.

"2 компанії - H Brothers і SN Electronics базуються в США, і ще одна - Suntronic в ОАЕ. Крім того, експортні обмеження накладено на 7 фізосіб, четверо з яких є жителями Росії... троє інших - жителі Канади", - йдеться в повідомленні.

Ця справа є частиною спільного розслідування Міністерства юстиції США, Міністерства торгівлі та нью-йоркського відділення ФБР.

Зазначається, що ці 7 осіб і 3 компанії "були частиною складної глобальної схеми закупівель, у межах якої незаконно здійснювали постачання та закупівлі електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у Росії, включно з компаніями, пов'язаними з російськими військовими".
ForUm

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