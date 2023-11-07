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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про перші подробиці трагічної загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також закликав не поширювати непідтверджених даних щодо інциденту та дочекатися офіційної версії слідства.

"Офіційно повідомляю: внаслідок першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати перші обставини трагедії. Сьогодні у загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним", - пише Клименко у телеграм-каналі.

За його словами, загиблий отримав подарункову скриньку з гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові.

"Це були гранати нового західного зразка. Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - розповів міністр МВС.

Клименко також зазначив, що у квартирі (загиблого – ред.) поліція виявила ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Крім того, за його словами, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував "фатальний подарунок". У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

"Закликаю не розповсюджувати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства", - підсумував глава МВС.

У свою чергу джерела в правоохоронних органах розповіли агентству "Інтерфакс-Україна", що подаровані гранати входили в "подарунковий набір", який на день народження Частякову представив його колега полковник Тимченко. За їхньою інформацією, Тимченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши у дерев'яну коробку пляшку віскі Black Label та 6 гранат.

Крім того, як повідомили агентству, це також підтвердили троє свідків, за яких Тимченко вручав подарунок. "Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі", відзначило джерело.

"Мабуть, Частяков сприйняв це як жарт. Бо забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тимченко дві гранати залишив собі. На фото видно, як вони виглядають", - підсумував також він.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що у понеділок, 6 листопада, свого дня народження загинув його помічник Геннадій Частяков.
ForUm

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