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Міністерство оборони США має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході, повідомив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

Зокрема, це захист американських військ та громадян у регіоні, потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для захисту від подальших терористичних атак ХАМАС, координація з ізраїльтянами для допомоги та забезпечення звільнення заручників, серед яких американські громадяни.

А також зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб'єкти від ескалації кризи за межі Газа.

Також у Пентагоні розповіли, що посилення американських сил у регіоні включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford та USS Dwight D. Eisenhower, які знаходяться в районі Центрального командування США разом із атомним підводним човном класу Ohio.
ForUm

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