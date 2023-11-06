також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти протягом доби атакували Херсонщину 132 рази
Українські сили завдали успішного удару по по корвету і верфі в Керчі
МОЗ спростовує інформацію про карантин через спалах гепатиту А
Сили оборони ліквідували 850 окупантів та 24 танки
Семеро людей потрапили в лікарню Івано-Франківська з гепатитом А
Сили оборони знищили 18 "шахедів" та три ракети
Росія вже витратила на ракетні обстріли України майже 23 млрд доларів
Стало відомо, спалах якої небезпечної хвороби загрожує киянам
Барабаш: В Авдіївці очікують третьої, ще потужнішої, хвиля наступу окупантів
Під Авдіївкою збили Су-25
Ігнат: Ворог запускає "шахіди", щоб зібрати інформацію про ППО
Правоохоронці спіймали трійцю, що планувала теракти на Київщині
Адвоката, що насмерть збив військовослужбовця, заарештували
Кількість постраждалих від удару по "Новій пошті" зросла до 17
В Україні можуть почастішати повітряні тривоги
До Авдіївки більше не підвозять гуманітарну допомогу
Окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по Харкову
На Київщині затримали "крота" російської розвідки

Вісім осіб постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру Одеси в неділю вночі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів дістали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п'ятьох госпіталізували. Постраждалі в лікарні отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний", - написав Кіпер у телеграмі.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих в Одесі.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0