Вісім осіб постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру Одеси в неділю вночі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів дістали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п'ятьох госпіталізували. Постраждалі в лікарні отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний", - написав Кіпер у телеграмі.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих в Одесі.