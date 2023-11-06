Президент України Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті безвихідною.

"Я вважаю, що сьогодні дійсно ситуація складна. Я не думаю, що це безвихідна ситуація. Це перевірка з боку російської армії", - сказав він в ефірі NBC, оприлюдненому в неділю.

"Вони думали, що поставлять нам мат. Але цього не сталося. Навпаки, ми взяли ініціативу у свої руки. Тепер Росія хоче нас перевірити. Вони нападають на нас на сході нашої країни, втрачають при цьому тисячі людей і сотні одиниць озброєння. Ми цього не бачимо. А ось на Авдіївському напрямку за останній тиждень втрачено 200 одиниць техніки", - сказав він.

"Іноді наше ставлення до війни таке, що хтось стоїть на одному місці. Але це не просто стоїть. Залишаючись, ти вбиваєш", - зазначив він.