також у роздiлiПолiтика
The New York Times бачить розкол між військовим та цивільним керівництвом
В українській армії до 2028 року відмінять призов
Медведчук і Марченко все ще володіють маєтками в Україні та охороняють їх
У Білому домі відреагували на статтю Залужного для The Economist
Польскі перевізники 6 листопада почнуть блокаду українських вантажівок на кордоні
Посол США в Україні підтвердила, що вся американська допомога йде за призначенням
Республіканці в США намагаються розділити допомогу Ізраїлю і Україні
У НАБУ та САП готують заяву щодо протизаконної діяльності заступника директора ФГВФО Наталії Рудухи – джерело
Арестович все ж вирішив балотуватись в президенти
Республіканці в США висунули одразу 12 вимог для продовження допомоги Україні
Міністр освіти: Держава сприятиме вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти
Боррель пообіцяв, що інші кризи не відвернуть увагу від України
Залужний: Війна переходить на етап
Рахункова палата підтвердила інформацію про розкрадання на харчах в Міноборони часів Резнікова
Данілов прокоментував статтю в Time про проблеми з мобілізацією
Блінкен вимагає терміново схвалити допомогу для Ізраїля та України
Кулеба: Інцидент у Дагестані стався не випадково
На Харківщині будуть судити співзасновника БФ, який переправляв ухилянтів за кордон

Президент України Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті безвихідною.

"Я вважаю, що сьогодні дійсно ситуація складна. Я не думаю, що це безвихідна ситуація. Це перевірка з боку російської армії", - сказав він в ефірі NBC, оприлюдненому в неділю.

"Вони думали, що поставлять нам мат. Але цього не сталося. Навпаки, ми взяли ініціативу у свої руки. Тепер Росія хоче нас перевірити. Вони нападають на нас на сході нашої країни, втрачають при цьому тисячі людей і сотні одиниць озброєння. Ми цього не бачимо. А ось на Авдіївському напрямку за останній тиждень втрачено 200 одиниць техніки", - сказав він.

"Іноді наше ставлення до війни таке, що хтось стоїть на одному місці. Але це не просто стоїть. Залишаючись, ти вбиваєш", - зазначив він.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0