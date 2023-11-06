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Ізраїльська система протиракетної оборони Arrow вперше збила ракету, випущену повстанцями-хуситами в Ємені, поза атмосферою Землі, вважається, що це перше збройне зіткнення в космосі, повідомляє в неділю The Telegraph.

Як повідомляють, балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, що підтримуються Іраном, і пролетіла майже 1000 миль (близько 1600 км - ІФ-У) над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети - ізраїльського портового міста Ейлат.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що системи військово-повітряних сил відслідковували траєкторію ракети і перехоплювали її "в найбільш вдалий час і в найбільш сприятливому місці".

Балістична ракета, запущена в понеділок, була ракетою "Кадер" - покращеною версією іранської розробки "Шахаб-3". Маючи довжину понад 50 футів (15 метрів – ред.), "Кадер" несе фугасну боєголовку, а дальність його дії дозволяє всьому Ізраїлю опинитися на відстані удару від хуситів, які зараз оголосили війну Ізраїлю і є ключовою частиною альянсу, що підтримується Іраном.

В АОІ оприлюднила невелику кількість подробиць про перехоплення, відомо, що на озброєнні ВПС Ізраїлю стоять кілька батарей систем ПРО Arrow-2, які використовують гіперзвукові ракети-перехоплювачі для знищення ракет, що наближаються в космосі. Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, що показує момент перехоплення, на якому на зображенні в штучних кольорах ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, перш ніж вибух розмазується по екрану. На фотографіях з Ейлата видно слід диму від ракети-перехоплювача Arrow, а мешканці повідомили, що чули сильний вибух із землі.

Спочатку американо-ізраїльський проект Arrow була розроблена для боротьби з іракськими ракетами "Скад", якими ізраїльські міста були вражені під час першої війни у Перській затоці. Система ПРО Arrow спеціально створювалася для боротьби з такими цілями та була вперше розгорнута близько 25 років тому.

"Успішне перехоплення - це щось більше, ніж просто захист жителів Ейлата і завдання удару по хвастощі хуситів", - заявив представник ізраїльського міністерства оборони. "Насамперед це доводить Ірану, який стояв за запуском і поставив ракети, що Ізраїль має можливість діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту".
ForUm

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