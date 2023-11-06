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Українські сили 4 листопада завдали успішного удару по російській верфі в Керчі, окупованому Криму, ймовірно, пошкодивши військовий корабель, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявив, що українські сили ввечері 4 листопада завдали успішних ударів по російській морській і портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залив" в Керчі. На супутникових знімках від 4 листопада видно, що внаслідок удару було пошкоджено малий ракетний крейсер (корвет) проєкту 22800 "Каракурт", носій ракет "Калібр", який перебував на верфі, хоча ступінь ушкоджень корабля наразі незрозумілий, - сказано в огляді.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська перехопили 13 із 15 українських ракет, націлених на верф, і визнало, що дві ракети пошкодили невстановлений корабель. Українські офіційні особи заявили, що українські крилаті ракети пошкодили ракетоносець "Аскольд", корвет класу "Каракурт", спущений на воду Чорноморським флотом Росії (ЧФ) 2021 року. ISW підтверджує, що станом на 2023 рік із верфі "Залив" спущено на воду три корвети проєкту 228000 "Каракурт". Суднобудівний завод "Залив" є найбільшою верф'ю у Східній Європі і, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ у Криму після успішного удару України по російському державному судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

За оцінками ISW, з червня 2023 року українські сили проводять кампанію з припинення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ, щоб послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

 
ForUm

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