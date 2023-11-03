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Міністерство охорони здоров'я України спростовує інформацію про запровадження карантину через спалах гепатиту А.

"Це фейк та частина ворожої ІПСО. У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - повідомляє відомство в телеграм-каналі.

За інформацією МОЗ, у 2022 році в Україні зареєстровано 281 випадок гепатиту А, водночас за дев'ять місяців 2023 року зафіксовано 314 випадків захворювання.

"Спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Гепатит А постійно реєструють на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води", - уточнює МОЗ.
ForUm

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