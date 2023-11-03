У четвер Палата представників ухвалила законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів у його війні проти ХАМАС - крок, що призведе до сутички з Сенатом, очолюваним демократами, у межах раннього випробування на лідерство для спікера Майка Джонсона, - повідомляє CNN.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер назвав законопроєкт Республіканської партії в Палаті представників "глибоко помилковою пропозицією", і Сенат не ухвалить його. Демократи заперечують проти того факту, що законопроєкт не передбачає допомоги Україні та призведе до скорочення фінансування Податкової служби. Голосування в Палаті представників склало 226 голосів проти 196. Два республіканці виступили проти законопроєкту, а 12 демократів підтримали його.

Демократи закликали до того, щоб допомога Ізраїлю поєднувалася з додатковою безпековою допомогою Україні в її війні проти Росії. У Сенаті обидві партії підтримують допомогу Ізраїлю і подальшу допомогу Україні. Але в Палаті представників багато республіканців виступають проти направлення додаткової допомоги Україні, що ставить дві палати в протиріччя, про це йдеться в повідомленні агентства, пише "Інтерфакс-Україна".

У спробі компенсувати вартість допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів законопроєкт Палати представників скасує фінансування Податкової служби (IRS) у розмірі 14,3 мільярда доларів. Однак безпартійне Бюджетне управління Конгресу (CBO) заявило, що пропозиція компенсувати допомогу Ізраїлю за рахунок скорочення фінансування IRS призведе до збільшення дефіциту і призведе до приблизно 26,8 мільярда доларів втрачених доходів за 10 років.

Демократи говорять, що допомога Ізраїлю не повинна бути обумовлена скороченням фінансування, і скористалися оцінкою CBO, щоб назвати пропозицію Республіканської партії несерйозною. "Лицемірство тут полягає в тому, що скорочення фінансування для боротьби з податковими махінаціями фактично призведе до збільшення дефіциту на мільярди і мільярди доларів. Який жарт", - сказав Шумер.

Далі Шумер заявив, що Сенат "не розглядатиме цю глибоко помилкову пропозицію Республіканської партії Палати представників. Натомість ми будемо спільно працювати над нашим власним двопартійним пакетом надзвичайної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з китайським урядом і гуманітарну допомогу Газі".