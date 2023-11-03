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Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 24 танки, 24 бронемашини, 36 артсистем, 4 РСЗВ, 7 безпілотників, 2 крилаті ракети, а також 35 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 303270 (+850) осіб, танків - 5265 (+24) од, бойових броньованих машин - 9901 (+24) од, артилерійських систем - 7328 (+36) од, РСЗВ - 854 (+4) од, засоби ППО - 566 (+0) од, літаків - 322 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7), крилаті ракети - 1551 (+2), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 9691 (+33) од, спеціальна техніка - 1034 (+2)", - зазначено у зведенні.
ForUm

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