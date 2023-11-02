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Адвокат УПЦ звернувся до всіх депутатів Верховної Ради з попередженням про серйозні наслідки оголошення УПЦ поза законом

Як пише Telegram-канал Інсайдер, після вчорашньої публікації, до журналістів каналу звернувся адвокат, який представляє інтереси кількох великих вкладників ліквідованих банків, пишуть "Власти.нет".

Як зазначив адвокат, найближчим часом до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надійде колективна заява від кількох вкладників ліквідованих банків, з яких Наталія Рудуха через своїх людей вимагає до 50% за відшкодування їхніх коштів.

«У ФГВФО з подачі Рудухи запроваджено «стоп-листи» для великих вкладників банків. Їм штучно блокують відшкодування коштів, вимагаючи 30-50% суми через посередників. Таких випадків багато, всі вони задокументовані та будуть передані правоохоронним органам найближчими днями. Буде порушено кримінальне провадження», – повідомив адвокат.

Керівництво ФГВФО, зокрема Наталія Рудуха, вже не вперше потрапляє в інформаційний скандал.

Як писали ЗМІ ще кілька років тому, зазначені особи проходили у низці кримінальних проваджень, які розслідували СБУ та прокуратура. Причому Андрій Оленчик та Наталія Рудуха також проходили у кримінальній справі про незаконне «прослуховування» у ФГВФО.

Також ЗМІ писали, як керівництво ФГВФО витрачає сотні тисяч гривень щомісяця на свій PR та мільйони на дорогі авто під час війни, а також закупівлі обладнання та ІТ-послуг.
ForUm

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