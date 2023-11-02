також у роздiлiСвiт
Ізраїль більше не буде видавати візи представникам ООН
Пентагон: США готова діяти в разі розширення конфлікту на Близькому Сході
НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі
У Німеччині та Британії не збираються в майбутньому відновлювати енергетичні відносини між Європою та РФ
США виділять $100 млн на гуманітарну допомогу постраждалим палестинцям
За рік до виборів Байден виграє у Трампа, але програє іншим республіканцям
Наступного року у Польщі пройдуть найбільші навчання сухопутних військ
Ізраїль розмістив резервістів вздовж кордону з Ліваном
В США заявили про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід
Прем’єр Польщі розкритикував домовленості Меркель з Путіним
Інститут вивчення війни: Чутки про погане здоров’я Кадирова впливають на стабільність Путіна в Чечні
У Румунії обмежили польоти над кордоном з Одеською областю
Росія закрила частину Чорного моря: Болгарія говорить з НАТО про відповідь на провокацію
На території Румунії вже втретє впали уламки російських дронів
Генерала Суровікіна призначили на нову посаду
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань російських спортсменів
Бен Воллес спровокував дипломатичний скандал через вертольоти
Польща не збирається знімати загородження на кордоні з Білоруссю

Північна Корея передала Росії понад один мільйон артилерійських снарядів. Країна також відправила радників для допомоги в експлуатації цих боєприпасів.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на південнокорейського парламентарія, який був проінформований розвідувальним органом Південної Кореї.

Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) розповів журналістам, що з серпня 2023 року Північна Корея здійснила близько десяти поставок боєприпасів до Росії.

Також КНДР направила в Росію військових радників, яким доручено допомагати російським військовим в експлуатації переданих боєприпасів.Зазначається, що Північна Корея володіє одним із найбільших у світі запасом боєприпасів та ракет, які можуть бути використані в радянському озброєнні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0