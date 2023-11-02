Північна Корея передала Росії понад один мільйон артилерійських снарядів. Країна також відправила радників для допомоги в експлуатації цих боєприпасів.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на південнокорейського парламентарія, який був проінформований розвідувальним органом Південної Кореї.

Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) розповів журналістам, що з серпня 2023 року Північна Корея здійснила близько десяти поставок боєприпасів до Росії.

Також КНДР направила в Росію військових радників, яким доручено допомагати російським військовим в експлуатації переданих боєприпасів.Зазначається, що Північна Корея володіє одним із найбільших у світі запасом боєприпасів та ракет, які можуть бути використані в радянському озброєнні.