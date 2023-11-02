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У США конгресмен від республіканців Майк Гарсія вимагає від президента Джо Байдена відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні та висуває 12 умов, після виконання яких підтримає продовження надання допомоги.  

Відповідна заява є на його сайті.

Гарсія та його однопартійці стверджують, що Ізраїль — давній союзник США, а Україна — ні. То ж допомагати в першу чергу треба Ізраїлю.

На його думку, ситуація в Ізраїлі динамічніша, у війну можуть втягнути весь регіон, а в Україні — "окопна війна".

"По правді кажучи, конфлікти в Україні та Ізраїлі можна порівняти лише в тому, що обох можна було б уникнути, якби ваша [Байдена — ред.] адміністрація завчасно прийняла політику стримування проти Росії та Ірану, замість того, щоб заспокоїти наших ворогів", — йдеться у заяві.

Гарсія вважає, що Україна має перемогти у війні, проте ситуацію у країні він назвав "тупиковою" "без бачення перемоги".

Перш ніж продовжувати військову допомогу в США, республіканець вимагає дотримання 12 умов:

  1. Президент Байден та президент Зеленський повинні спільно представити перед Конгресом США чітку стратегію перемоги.

  2. Після визначення цієї стратегії необхідно обговорити її вартість.

  3. Треба максимально інформувати громадян США про ситуацію в Україні, включаючи поточний прогрес і причини труднощів.

  4. Влада має чітко пояснити, яку конкретну зброю надсилають та як ця зброя сприятиме перемозі війни, а також пояснити, чому деяку зброю не було надіслано, хоча вона могла б допомогти.

  5. США мають представити Конгресу список зброї, яку не було передано Україні, але яка була б корисною.

  6. Також важливо пояснити, які наслідки будуть, якщо інвестиції США припиняться.

  7. Міністерство фінансів і торгівлі США повинні регулярно інформувати Конгрес про рівень дотримання вже наявних санкцій проти Росії.

  8. США та всі члени НАТО мають вжити нових санкцій проти Росії, включаючи заборону на експорт нафти, зерна та рідкоземельних мінералів.

  9. Адміністрація повинна чітко пояснити, чому запитувані ресурси є необхідними для перемоги.

  10. Також важливо зробити дискусію про операції щодо Криму публічною, а не секретною.

  11. Президент Байден повинен запевнити, що США наражаються на небезпеку самі, передаючи зброю Україні.

  12. Байден і Зеленський повинні надавати Конгресу облік використаного озброєння.
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