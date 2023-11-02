У США конгресмен від республіканців Майк Гарсія вимагає від президента Джо Байдена відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні та висуває 12 умов, після виконання яких підтримає продовження надання допомоги.
Відповідна заява є на його сайті.
Гарсія та його однопартійці стверджують, що Ізраїль — давній союзник США, а Україна — ні. То ж допомагати в першу чергу треба Ізраїлю.
На його думку, ситуація в Ізраїлі динамічніша, у війну можуть втягнути весь регіон, а в Україні — "окопна війна".
"По правді кажучи, конфлікти в Україні та Ізраїлі можна порівняти лише в тому, що обох можна було б уникнути, якби ваша [Байдена — ред.] адміністрація завчасно прийняла політику стримування проти Росії та Ірану, замість того, щоб заспокоїти наших ворогів", — йдеться у заяві.
Гарсія вважає, що Україна має перемогти у війні, проте ситуацію у країні він назвав "тупиковою" "без бачення перемоги".
Перш ніж продовжувати військову допомогу в США, республіканець вимагає дотримання 12 умов:
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Президент Байден та президент Зеленський повинні спільно представити перед Конгресом США чітку стратегію перемоги.
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Після визначення цієї стратегії необхідно обговорити її вартість.
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Треба максимально інформувати громадян США про ситуацію в Україні, включаючи поточний прогрес і причини труднощів.
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Влада має чітко пояснити, яку конкретну зброю надсилають та як ця зброя сприятиме перемозі війни, а також пояснити, чому деяку зброю не було надіслано, хоча вона могла б допомогти.
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США мають представити Конгресу список зброї, яку не було передано Україні, але яка була б корисною.
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Також важливо пояснити, які наслідки будуть, якщо інвестиції США припиняться.
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Міністерство фінансів і торгівлі США повинні регулярно інформувати Конгрес про рівень дотримання вже наявних санкцій проти Росії.
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США та всі члени НАТО мають вжити нових санкцій проти Росії, включаючи заборону на експорт нафти, зерна та рідкоземельних мінералів.
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Адміністрація повинна чітко пояснити, чому запитувані ресурси є необхідними для перемоги.
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Також важливо зробити дискусію про операції щодо Криму публічною, а не секретною.
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Президент Байден повинен запевнити, що США наражаються на небезпеку самі, передаючи зброю Україні.
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Байден і Зеленський повинні надавати Конгресу облік використаного озброєння.
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