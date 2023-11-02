Семеро людей перебувають з гепатитом А в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна виданню "Суспільне" у середу, 1 листопада.

Дьоміна зазначила, що наразі четверо дорослих та троє дітей перебувають в лікарні Івано-Франківська з гепатитом А.

"Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", — сказала Дьоміна.

За її словами, місто знаходиться на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів.

Заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус розповіла, що з початку 2023 року в області на гепатит A перехворіли 12 людей, з яких одна дитина. Хворобу виявляли в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській та Надвірнянській громадах. Джус пояснила, що інфекція має циклічність у п'ять-сім років, а на Франківщині останні її спалахи реєструвалися у 2017-2018 роках. За її словами, в регіоні є умови до поширення гепатиту А, оскільки в Івано-Франківській області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому вище, ніж по Україні.