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Від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія витратила 22,8 млрд доларів на ракетні атаки по Україні. Для розуміння, це дорівнює майже половині вартості всієї військової допомоги США, отриманої з 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в матеріалі видання Forbes.

За оцінкою видання, щомісяця російські окупанти випускали близько 100 ракет різного типу по об’єктах на території України.

Винятком став жовтень — цього місяця російські війська випустили 31 ракету, а більшість атак здійснювалися із застосуванням ударних безпілотників.

При цьому росіяни помітно скоротили частоту масованих ракетних ударів, які українці могли спостерігати минулої осені та взимку.

Остання така атака сталася 24 вересня цього року. Тоді окупанти випустили по Україні 43 крилаті ракети.

Видання зазначає, що економія росіянами ракет свідчить про підготовку до зимових ракетних обстрілів.
ForUm

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