Російські окупанти готуються до нової хвилі наступу на Авдіївку Донецької області – проводять перегрупування та підтягують техніку й особовий склад. Ця третя хвиля, ймовірно, буде потужніша за попередні.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телемарафону.

Так, за його словами, навколо Авдіївки ситуація докорінно не змінилася.

"Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Чекаємо чергової, вже третьої, хвилі з початку цього загострення від 10 жовтня. Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад. Ми це і чуємо, і бачимо", – сказав він.

Барабаш розповів, що місцеве населення, яке зараз знаходиться на тимчасово непідконтрольній території неподалік від Авдіївки надає таку інформацію.

"Дійсно дуже гаряче. Розуміємо, що третя хвиля, якщо вона почнеться, мабуть, вона буде ще потужніша, ніж дві попередні. Бо однозначно ворог робить висновки зі своїх помилок. Плюс, йде похолодання – ми розуміємо, що погодні умови тільки ускладнюватимуть евакуацію та й взагалі логістику міста", – зазначив він.

Міський голова Авдіївки додав, що ворог місто "просто стирає, його розносять". Зокрема, за минулу добу понад 40 обстрілів масованих відбулося по території громади, 8 авіабомбових ударів, від яких загинули 2 цивільні особи в центральній частині міста – чоловіки 67-го та 76-го років народження.

"На жаль, такі речі не дуже спонукають людей на евакуацію – дуже неохоче вони виїжджають. Сьогодні нам вдалося вивезти 3 людей. Таким чином станом на вечір 1586 місцевих жителів залишаються ще в громаді", – розповів Барабаш.Він додав, що дітей в Авдіївці не залишилося, їх вдалося вивезти.