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У Європейській комісії вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року. 

Про це заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дія угоди щодо транзиту газу територією України завершиться 31 грудня 2024 року. Перше, що можна сказати, ми ще досить далекі від цієї дати і не в змозі зараз говорити про те, що станеться більше, ніж за рік", – повідомив прессекретар. 

Водночас, він нагадав, що в ЄС діє план із посилення енергетичної незалежності Євросоюзу REPowerEU, і після лютого 2022 року в європейському енергетичному секторі, за його словами, відбулися значні зміни.

"Ми змогли диверсифікувати наше постачання, здійснити інвестиції у відновлювані види енергії. Також ми вживаємо внутрішніх заходів щодо скорочення попиту і поліпшення енергетичної ефективності, не передбачаючи ситуацію наприкінці 2024 року. Нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, коли підписувалася угода. Ми будемо якомога швидше скорочувати наш імпорт російського газу", – пояснив Макфі.
ForUm

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