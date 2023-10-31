Міністерство оборони виявило зловживання з додатковими виплатами військовим на 123 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передають Українськi Новини.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань",- йдеться у повідомленні.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин занадто вільно тлумачили такі терміни, як "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Так військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області вже за кілька місяців після відступу росіян виплатили щомісячну доплату у 100 тисяч, загальна сума виплат за період з вересня до грудня 2022 року склала 6,5 млн гривень, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область вже не належала.

Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами. Таким чином юридична служба, відділення персоналу, стройова частина, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, а також військовослужбовці фінансово-економічної служби, служби охорони державної таємниці та інший "підпорядкований особовий склад" отримували додаткові виплати. Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 млн гривень з бюджету.

Зазначається, що Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб відновити справедливість: виплати додаткової винагороди мають отримувати лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Міноборони пропонує чітко й однозначно визначити терміни "участь у бойових діях" та "бойове (спеціальне) завдання", оскільки розмитість цих понять дозволяє платити 30 тис. гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів), зокрема й за межами зони бойових дій.Водночас зазначається, що важливо враховувати право на додаткові виплати для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій (наприклад, у складі груп протиповітряної оборони).