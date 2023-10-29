Бійці підрозділу Державної прикордонної служби України знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку в Донецькій області, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за горизонтом", - сказав Демченко в коментарі "Українській правді" в неділю.