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Бійці підрозділу Державної прикордонної служби України знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку в Донецькій області, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за горизонтом", - сказав Демченко в коментарі "Українській правді" в неділю.
ForUm

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