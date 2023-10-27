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В Україну повернуто тіла 50 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих (померлих) оборонців України", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю.

Як наголошується в повідомленні, Збройні сили України (ЗСУ) забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.

Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом і стала можливою завдяки взаємодії з СБУ, МВС, ЗСУ та іншими структурами сектору безпеки та оборони України за сприяння і безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного хреста.
ForUm

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