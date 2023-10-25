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Ізраїль відмовить представникам ООН у видачі віз після висловлювань генсека організації Антоніу Гутерреша, які, на думку ізраїльської сторони, можуть виправдовувати напад угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Після його заяв ми відмовимо представникам ООН у видачі віз. Ми вже відмовили у візі заступнику Генсека ООН із гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок", - наводить слова постпреда Ізраїлю при ООН Гілада Ердана The Times of Israel у середу.

Гутерреш, виступаючи у вівторок на засіданні Радбезу ООН, заявив, що напад ХАМАСу на Ізраїль "стався не у вакуумі", і палестинський народ протягом 56 років зазнавав "задушливої окупації".

"Образи палестинського народу не можуть виправдати жахливих атак ХАМАСу. Але ці жахливі атаки не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу", - заявив Гутерреш.

Говорячи про протистояння Ізраїлю з ХАМАСом, він також нагадав, що жодна сторона у збройному конфлікті не є вище за міжнародне гуманітарне право.

 
ForUm

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