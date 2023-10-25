Правоохоронці повідомили про підозру та помістили під варту трьох громадян, які планували вчинення терористичних актів на території Київської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора трьом громадянам України повідомлено про підозру у створенні терористичної групи та участі в ній, незаконному виготовленні вибухових речовин, вчинених організованою групою (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 263-1 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у квітні 2023 року підозрювані створили групу і діяли за вказівкою російських спецслужб. "Вони планували здійснити низку терористичних актів на території м. Києва та Київської області. Дотримуючись умов конспірації, підозрювані закуповували компоненти, щоб виготовити вибухові речовини і зброю для ураження об’єктів військової та критичної інфраструктури", - наводяться подробиці справи в повідомленні.

Під час проведення обшуків у м. Києві та м. Чернігові за місцем реєстрації та тимчасового проживання підозрюваних вилучено зброю, боєприпаси, гранати та інші вибухові пристрої, лабораторне обладнання та хімічні речовини, необхідні для виготовлення саморобних вибухових речовин і пристроїв, комплектуючі для виготовлення дронів, мобільні термінали та інше.

Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування - ГСУ СБУ, оперативний супровід - Департамент контррозвідки СБУ.