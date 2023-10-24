Близько 2800 військовослужбовців беруть участь у перших в історії військових навчаннях Європейського Союзу, щоб підвищити здатність блоку швидше реагувати на кризи за межами його кордонів. Про це повідомляє Euronews.

У тижневих військових навчаннях бере участь тридцять один підрозділ, включаючи морські, повітряні, наземні, космічні та кібернетичні сили та засоби з Австрії, Франції, Угорщини, Ірландії, Італії, Мальти, Португалії, Румунії та Іспанії, на території якої проходять навчання. Мета полягає в тому, щоб підвищити готовність і оперативну сумісність між арміями країн ЄС, а також просунутися до створення так званого потенціалу швидкого розгортання, зокрема включаючи порятунок і евакуацію, доставку гуманітарної допомоги та ліквідацію наслідків стихійних лих.

"Сьогодні ми створюємо нову сторінку в обороні ЄС. Нещодавні події в безпосередніх сусідах, включаючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну та смертоносну атаку, здійснену бойовиками ХАМАС на Ізраїль минулого тижня, тільки показують, що як європейці ми повинні посилити нашу безпеку, а оборона є частиною нашої безпеки", - сказав високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, ці навчання збільшать здатність ЄС діяти швидше, реагувати на кризи за межами ЄС, а також допоможуть побудувати спільну стратегічну культуру оборони: "Щоб разом протистояти викликам світу, в якому ми живемо", - зазначив Боррель.