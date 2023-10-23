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Президент України Володимир Зеленський висловив особливу подяку воїнам, які воюють на авдіївському напрямку.

"Провів Ставку. Питання, по суті, єдине. Ситуація на всіх наших напрямках. Фронт, Авдіївка. Особливо вдячні воїнам на цьому напрямку", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Мар'їнка, донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Спасибі воїнам! Окремо південь. Запорізька область, Херсон та область. Звісно, наш державний кордон Схід-Північ. Зміцнення кордону", - назвав він також теми Ставки.

"Постачання боєприпасів на передову. Зокрема наші постачання українського виробництва. Я дякую всім підприємствам, усім працівникам, які дають Україні цей результат. Постійне збільшення виробництва зброї та боєприпасів", - зазначив президент.
ForUm

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