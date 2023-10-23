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Про це Сумський блогер Спартак Сергієнко  заявив на своєму телеграм-каналі. А після того як мер м. Конотопа Артем Семеніхін в захист обласного очільника написав заяву в поліцію на Сергієнка , «дороговказ» в своє світле майбутнє отримав і мер. 
 
Високі стосунки публічній політиці Сумської області розпочалися після того, як блогер розкритикував керівника  Сумської ОВА Володимира Артюха, за те що той підтримує постійні поїздки мера Конотопа закордон. При цьому блогер пообіцяв порахувати  «скільки коштів було витрачено з місцевого бюджету на закордонні гулянки»  мера м. Конотопа Артем Семеніхін, і порівняти їх з вартістю завезеної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно і НАБУ 2 жовтня цього року затримали мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста на хабарі в 2,1 млн гривень, а сама область є однією з найбільш корумпованих та економічно дотаційних в Україні.

Заступника голови Сумської ОВА і главу департаменту капітального будівництва підозрюють у розкраданні коштів.
А на початку війни у фейсбуці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського оприлюднили відео, яке нібито свідчило, що Артем Семеніхін закликав городян не чинити опір ворогові. Мовляв, місту окупанти поставили ультиматум або ніякого опору, або обстріл артилерією.
ForUm

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